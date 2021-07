La decisión de Mercedes sobre quién será el compañero de Lewis Hamilton la próxima temporada comienza a esclarecerse conforme pasan las semanas. Ambas escuderías han reconocido la posibilidad, y tanto Valtteri Bottas como George Russell, los implicados en cuestión, ya han dejado pinceladas sobre lo que puede ser una realidad.

El último ha sido el finlandés en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone: "Si eso sucede, sería un nuevo capítulo en mi carrera y creo que mi mentalidad sería diferente. Lo más probable es que no estuviera en la lucha por el título, ni tampoco batallando para ganar carreras. Sería un nuevo proyecto para mí, el cual también sería muy interesante".

"Eso sí, como he dicho antes mi objetivo es mantener mi asiento. Creo que en Mercedes somos un equipo fuerte ahora mismo. Yo siempre intento ser positivo y lo que quiero es seguir con Mercedes. Creo que es el mejor sitio para ganar y luchar por el título. Si no sigo, miraré otras opciones, me gusta la Fórmula 1 y me quedan unos años buenos", ha matizado después.

Seguidamente, le han preguntado si, en caso de dejar la F1, el Mundial de Rallies sería una opción: "Disfruto mucho del Rally. Siempre me divierto cuando estoy en ese tipo de coches, pero competir allí sería muy complicado. Los pilotos especialistas son muy competitivos, han estado allí toda su vida. Nunca digas nunca, pero ahora mismo estoy centrado en la Fórmula 1 y especialmente, en este GP de Gran Bretaña".