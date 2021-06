Valtteri Bottas terminó por detrás de Sergio Pérez en el Gran Premio de Francia, fuera de las posiciones de podio. Y su enfado fue total con el equipo Mercedes.

"Por qué coj**** no me escuchabais cuando os dije que era a dos paradas", dijo muy enfadado por la radio a su ingeniero. Y su enfado siguió en las declaraciones posteriores.

"Creo que la estrategia ganadora era de dos paradas. Es fácil decirlo después, pero así es como es… No me quedaron neumáticos delanteros durante las últimas 10 a 15 vueltas, así que realmente estaba tratando llevar el coche a meta", detalló.

Aseguró el compañero de Lewis Hamilton que se sintió una "presa fácil": "Si hubiera hecho dos paradas, seguro que habría estado en el podio y habría luchado por la victoria de la carrera. Eso es seguro".

"Definitivamente otro punto de aprendizaje este fin de semana. Pensamos que con las temperaturas más frías los neumáticos aguantarían mejor, pero no fue así, así que no lo sé. Creo que nuestras predicciones en términos de vida útil de los neumáticos no coincidían con la realidad", finalizó.

Los rumores sobre una posible salida de Mercedes no cesan, aunque parece que en las flechas de plata esperarán a final de temporada. Un intercambio entonces con Williams por George Russell parece el destino que ha tomado Mercedes para Bottas.