"No sé lo que están haciendo...". Ese es el resumen de lo ocurrido en el Gran Premio de Bélgica, donde los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez arrasaron. Son palabras de Mattia Binotto, jefe del equipo de Ferrari, después de ver que competir con sus rivales era una tarea imposible.

Carlos Sainz subió al podio, pero se tuvo que conformar con la tercera plaza al ser imposible competir con los de las bebidas energéticas. "Ha habido una diferencia real entre nosotros y Red Bull en Bélgica. Sucedió también en Hungría, que es un circuito diferente de alta carga aerodinámica. Creo que ahora mismo el Red Bull es un coche más rápido en cuanto a eficiencia, mediante unidad de potencia y aerodinámica", dijo Binotto nada más finaliza la prueba.

Y lo resumió fácil: "Son más rápidos". "La desventaja de Spa no es la que veremos en el resto de las carreras, porque es un circuito muy largo y amplifica las diferencias. Esperamos estar más cerca en las próximas carreras, pero la degradación de neumáticos ha sido un elemento que ha afectado nuestro rendimiento y debemos entenderlo y corregirlo", comenta.

No se explica de dónde viene esa superioridad: "No sé lo que están haciendo, si tienen un chasis más ligero o no. Pero el techo de gasto es una preocupación a lo largo de la temporada, tenemos reglas técnicas, deportivas y financieras que pueden marcar diferencias en función de cómo se interpreten".

"Ferrari no sería capaz de introducir ahora un chasis más ligero simplemente por techo de gasto", responde preguntado por posibles novedades en las próximas carreras.

"Si ellos son capaces, volvemos a las reglas. ¿Es justo, equitativo? ¿El arbitraje es suficiente? Las reglas todavía están verdes, el número de personas de la FIA que lo vigilan sigue siendo bajo. Debe mejorar para el futuro porque sería malo que el campeonato se dicte por las reglas financieras y no técnicas", destaca Binotto.

"En otro planeta"

Charles Leclerc, por su parte, sexto por una sanción de última hora, también se rindió a Red Bull: "No estoy contento. Pero es el ritmo, dentro del coche tanto Carlos como yo estamos bien, pero luego ves el ritmo que tiene Red Bull y parece que están en otro planeta".

"Estoy muy sorprendido, sobre todo en clasificación. Pero también en carrera. Viendo nuestra diferencia con la zona media, nosotros estamos más o menos como siempre a lo largo de esta temporada, son ellos quienes ahora van mucho más rápido", dijo el monegasco, que ha perdido la segunda posición del campeonato de Fórmula 1.