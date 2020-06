Bernie Ecclestone nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de mostrar su opinión con respecto a un tema concreto.

El que fuera jefe de la Fórmula 1 nunca ha ocultado su preferencia por los regímenes autoritarios y totalitarios en lugar de los democráticos.

"No soy alguien que crea en la democracia. Creo en la dictadura. Eso no significa que adore a Hitler, sólo digo que las cosas pasan más rápido bajo un liderazgo así", afirmó Bernie en AFP.

A pesar de ello, Ecclestone defiende la igualdad poniendo de ejemplo el 'apartheid' (segregación poblacional por razas) en Sudáfrica: "Me sorprendió a mí mismo ver lo lejos que puede llevar a una persona por preocuparse por la muerte de una persona de color. Yo le quité la licencia a Sudáfrica cuando allí había 'apartheid'. Aquello era incorrecto y no me gustaba. Por desgracia, el racismo no ha desaparecido desde entonces"

Además, Ecclestone respaldó a Lewis Hamilton después de que este criticara a la industria de la Fórmula 1 por no pronunciarse sobre la muerte de George Floyd.

"Es algo bueno que Hamilton permita que se le oiga. Es bueno que ahora los pilotos se hagan oír por sí mismos y así debería ser", aseveró el ejecutivo británico.