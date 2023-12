Este jueves se ha celebrado el pleno de la Asamblea de Madrid y, entre otros temas, se ha tocado el Gran Premio de Fórmula 1 que la capital prevé acoger a partir de 2026.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que "la F1 es una gran noticia, porque demuestra que Madrid está de moda en el mundo, un lugar adonde la inversión quiere llegar".

A su vez, ha desgranado qué supondrá para Madrid en términos económicos: "Calculamos que supondrá unos 4.500 millones de euros a la economía madrileña, supondrá la creación de 8.200 puestos de trabajo. Además permitirá que 850.000 turistas conozcan primero Madrid y luego el resto de España".

También ha incidido en la oportunidad de vender la 'marca Madrid': "Nos seguirían cada año 119 millones de personas, 70 millones en televisión y 49 a través de internet. Es una oportunidad única para promover Madrid como un lugar de negocios y sobre todo para mejorar nuestra imagen como capital internacional del deporte".

¿Puede coincidir con Barcelona?

Está previsto que Madrid acoja la carrera para 2026, justo el último año que Montmeló tiene contrato con la F1.

La organización ya ha explicado en diversas situaciones que es muy complicado que ambas ciudades coincidan en un mismo calendario.

Eso sí, de darse, para Ayuso no sería un problema: "Estamos solos trabajando en ello, porque no dejan de acechar intereses distintos. Nosotros no sabemos si seguirá o no el Gran Premio en Cataluña, pero a mi personalmente me gustaría que siguiera porque creo que Madrid y Cataluña deben seguir trabajando juntas y así lo decimos siempre, pero si nosotros tenemos esta oportunidad, seguiremos apostando por ella".