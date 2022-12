Pedro de la Rosa lo tiene claro. Fernando Alonso puede estar, a pesar de la manía de por ejemplo Alpine de mirar su edad, ante su posible mejor versión a sus 41 años. El catalán, embajador de Aston Martin, habla además con pruebas sobre lo que puede hacer el asturiano en su debut con los colores verdes.

Y es que para él la experiencia es y fue un grado cuando compitió, también con 41 años, con HRT en 2012 incluso llevando lentillas.

"Mi rendimiento no bajó. No solo no me sentía más lento, si no que todo lo que había vivido como experiencia me hacía ser algo más completo", afirmó en palabras a varios medios.

De la Rosa lo argumenta: "Estaba cerca de mi mejor versión, a veces era incluso mejor. No noté una bajada de rendimiento".

"Si lo sientes, que no sé cuánto puede pasar hasta que se empieza a sentir eso, es algo progresivo y normal".

Además, avisa sobre cómo ve a Alonso: "Cuando le miro a los ojos piensas que no sabes cuántos años más puede ser este tipo".

"Es que es el mismo Fernando que el que se hizo el asiento con Minardi hace 20 años", sentencia De la Rosa.

En ese sentido, De la Rosa cuenta lo que puede llegar a pasar más que el hecho de tener más o menos años: "Creo que lo principal, lo que hace que haga todo 'click' y digas que necesitas dejarlo, es el viajar y el no estar nunca en casa".