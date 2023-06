El comienzo de temporada de Ferrari está siendo difícil para los italianos. Solo han conseguido subirse al podio en una ocasión en las primeras ocho carreras, una cifra que está lejos de los objetivos planteados al inicio del año.

Todo lo contrario a lo que sucedió el año pasado, cuando los hombres de Ferrari contaban con un monoplaza competitivo y podían disputarle las victorias a los hombres de Red Bull. Precisamente, la última de ellas se produjo en las tierras austriacas.

El GP de Austria de 2022 presenció el último 'sorpasso' de Ferrari en el 'Gran Circo'. En aquella ocasión, Charles Leclerc tuvo que batir en pista a Max Verstappen en una trepidante batalla que llevó al límite a ambos pilotos.

También hubo clasificación al 'sprint' en aquel entonces, pero Ferrari pudo dominar únicamente el domingo. Gracias a la estupenda gestión de neumáticos de Leclerc pudo conseguir subir a lo más alto. Sin embargo, los de Maranello no pudieron conseguir el doblete por un problema de motor que obligó a abandonar a Carlos Sainz.

Este año Ferrari llega a la misma carrera en una situación muy diferente. Aunque, eso sí, con unas mejoras que parecen funcionar y podrían, si las condiciones se presentan oportunas, volver a pelear para subirse al primer escalón del podio.

Leclerc ⚔️ Verstappen

