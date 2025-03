Aston Martin y Fernando Alonso despejan las dudas en Australia: ¿En qué posición están?

A pesar de que no conozcamos los mapas de motor utilizados o las cargas de combustible que llevaba cada piloto, se puede vislumbrar un escenario bastante realista con los datos de los Libres 1 y 2 en la mano.

McLaren sigue siendo el gran favorito y Ferrari, con Leclerc a los mandos, apunta a ser la segunda fuerza, mientras que Red Bull y Mercedes están un escalón por debajo... pero los de Milton Keynes tienen al vigente campeón, y todos sabemos que a Verstappen nunca se le puede dar por muerto.

Los primeros entrenamientos libres del GP de Australia han quedado marcados por el accidente de Bearman, que provocó la bandera roja, y la segunda posición de Carlos Sainz por detrás de Norris.

Ojo con Williams, que es un serio candidato para liderar la zona media a pesar de tener algunas asignaturas pendientes.

Leclerc, que quedó tercero sacándole medio segundo a Lewis Hamilton (12º), marcó el mejor tiempo en los Libres 2 con Piastri y Norris a una décima.

En la segunda sesión Fernando Alonso fue 13º a casi nueve décimas de la cabeza, pero cabe reseñar que encontró bastante tráfico en su vuelta rápida y su tanda larga es correcta.

¿Le dará a Aston Martin para pelear con Williams? Stroll, que fue noveno en los Libres 2, dejó unas marcas bastantes halagüeñas que debería mejorar Alonso, pero la irrupción de Racing Bulls hace prever una batalla feroz con el equipo de Carlos Sainz y Alpine.

Primeras tomas de contacto, pruebas en los equipos, resultados cogidos con pinzas, sensaciones encontradas en el paddock... los primeros entrenamientos libres de la temporada nos dejan un boceto de lo que podría ser el primer tercio de año, pero quién sabe si alguien se está guardando algo o no ha apretado del todo.

Lando Norris topped the timesheets in FP1 for McLaren 👏

Here's the final FP1 classification 👇#F1#AusGPpic.twitter.com/4Mqeps5bGu