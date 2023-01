McLaren lleva varios años insistiendo en que su objetivo es volver a ganar en la Fórmula 1. Su realidad es bien distinta. Ni Lando Norris ni Daniel Ricciardo han estado cerca de la pelea del título en los dos últimos años. El equipo ha incluido a Oscar Piastri en su nuevo proyecto.

Un proyecto en el que Norris es el líder. Por ello McLaren le puso encima de la mesa un contrato a largo plazo. Lo explica Zak Brown: "Estoy convencido de que le daremos un coche ganador. Tenemos un contrato a largo plazo con él".

"Además de la presión que nos ponemos a nosotros mismos, porque no queremos simplemente darle un coche ganador, queremos darnos un coche ganador", dijo en declaraciones a 'Autosport'.

"Hemos visto pilotos que han sido geniales en el camino y luego, cuando llegan a la cima, no sabes si fueron ellos o la situación. Jan Magnussen, ¿verdad? Era mega en todo y luego no funcionó del todo en la F1. Jos Verstappen a menudo era mega en todo, no funcionó del todo en la F1", recuerda Brown.

Asegura que se ha vuelto un piloto "duro": "Mirando a Lando el primer año, tenía el ritmo, pero probablemente no tenía los codos lo suficientemente abiertos. Y ahora es justo, pero es duro".

La llegada de Piastri

El deseo de Brown es que Piastri pueda estar cerca de Norris en su primera temporada: "Creo que Lando es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla y espero que Oscar esté cerca. Espero que tenga algunas oportunidades para vencerlo y viceversa. Y eso es obviamente lo que quieres".

"Él conoce el viaje en el que estamos. Ha comprado el viaje en el que estamos, y creo que sería temprano para preocuparse por eso", ha completado el jefazo de McLaren.