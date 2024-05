Si la semana pasada Ferrari presentaba los monos azules que portarán Carlos Sainz y Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami, la 'Scuderia' ha dado a conocer este miércoles la apariencia de los monoplazas.

En menor medida que los monos, la 'livery' mantendrá el rojo predominante, pero sí tendrá detalles 'Azurro La Plata'.

Halo, alerones, retrovisores, tapacubos y parte de los pontones estarán pintados de azul al igual que los números.

Todo será un homenaje especial para el Gran Premio de Miami en recuerdo a Enzo Ferrari y a los colores de los de Maranello en sus primeros pasos en la Fórmula 1.

The covers are off!! 🔵

Time to meet our #MiamiGP challenger 🤩 #FerrariMiamipic.twitter.com/Ylg3xPnZWf