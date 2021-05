Fuera de la carrera de Mónaco por una tuerca, relegado a la cuarta posición del Mundial tras Lando Norris y claramente superado en la cabeza por Lewis Hamilton y Max Verstappen, la temporada de Valtteri Bottas está siendo, cuando menos, esperanzadora para el piloto finlandés.

Y es que el compañero del heptacampeón del mundo sabe que se encuentra de manera perenne en la picota desde que George Russel le 'mojase la oreja' en el Gran Premio de Baréin de la pasada campaña (sustituyó a Hamilton, positivo en coronavirus).

De hecho, muchos ya apuntan que la decisión está tomada en la escudería de Brackley. Alexey Popov, comentarista ruso de Fórmula 1, fue más allá este fin de semana y dio por cerrado el fichaje de Russell por Mercedes.

Sin revelar la fuente, el ruso aseguró que en el paddock del Principado muchas voces apuntaban a un intercambio entre ambos pilotos, desencadenando el regreso de Bottas a Williams.

"Me han dicho que Russell va a fichar por Mercedes por al menos dos años, y no para sustituir a Hamilton. Está ya prácticamente hecho. No voy a revelar la fuente, pero hay muchos comentarios así en el paddock de Mónaco", explicó en 'Match TV'.

"Que Bottas vaya a Williams es suposición mía, pero el hecho de que Russell vaya a ir a Mercedes es casi certero", añadió.

Popov ve a Bottas muy lejos de los 'gigantes', algo que a Mercedes le hace de todo menos gracia en un año más competido en la lucha por el título de constructores.

"Está ya desesperanzado detrás de Hamilton y Verstappen. Está completamente fuera de la lucha por el título, incluso Norris está por delante de él. Todo apunta a que este será su último año en Mercedes", zanjó el comentarista de Fórmula 1.