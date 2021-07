Dentro de las muchas perspectivas que nos ha dejado el accidente entre Hamilton y Verstappen este pasado fin de semana en el Gran Premio de Silverstone, no podemos dejar pasar la narración de uno de los momentos de la temporada.

No llegaron a ser más que nueve curvas, pero todas intensas y con las que disfrutamos de una pelea cuerpo a cuerpo entre los dos contendientes al título.

Esa intensidad no sólo se vio, sino que también se escuchó. Desde el clamor de las gradas, gracias a la afición, hasta la retransmisión de la carrera, cuyo protagonista no podía ser otro que Antonio Lobato.

Este vídeo narrando el escaso minuto que duraron batallando desde el arranque de la carrera se ha hecho viral. Saltos en la silla, cambios de tono en los momentos críticos, sorpresa, incredulidad, pero sobre todo pasión.

"Me da un poco de vergüenza ver estas imágenes porque no me doy cuenta de lo que hago cuando narro. Siendo honesto, no sé hacerlo de otra manera", reconoce Lobato en redes sociales.