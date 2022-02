Andretti quiere estar en la Fórmula 1. Ya lo han confirmado. Y ya han mandado incluso la petición oficial. Sin embargo, la FIA no las tiene todas consigo, algo que no quita el ánimo a Mario, padre de Michael, que cree que su hijo lo tiene todo controlado y preparado para ser el undécimo equipo de la F1.

"En cuanto consiga la aprobación el equipo estará listo al día siguiente con todo lo necesario. Michael ha trabajado en esto desde hace tiempo, pero no había equipos para comprar y ha cogido un camino diferente", dice el campeón de F1 en 1978.

Y es que lo tienen todo atado: "Sabemos lo que hace falta .No creo que Michael pida ningún favor especial y sabemos dónde nos metemos. No vamos a ciegas, y cumplimos con todo. Si necesitan más estaremos listos".

"Ahora es cosa de recibir la aprobación de los equipos e implicados. He hablado con Ecclestone, y me ha aconsejado", afirma.

En ese sentido, comenta: "Me imagino que si eres uno de los equipo que ya está quizá no te guste que el pastel se reparta más. Quizá para unos sea una ventaja y para otros no".

Andretti tiene todo pensado. La escudería tendría una base en Reino Unido, y las instalaciones de Indianápolis se expandirán para fabricar Fórmula 1.

En ese sentido, incluso tendrían ya un preacuerdo con un motorista para la unidad de potencia.

El plan de Andretti es poder poner a su coche en pista en el Mundial de Fórmula 1 en 2024.