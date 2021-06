La presente clasificación del Mundial de Fórmula 1 es prueba fehaciente de la mejoría que han experimentado Honda y Red Bull con respecto al curso pasado. Max Verstappen es primero con 18 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, que a su vez le sigue Checo Pérez a 42 unidades.

Esto era prácticamente una utopía hace medio año, fecha en la que la escudería de Milton Keynes ya sabía que el proveedor japonés no seguiría con ellos en 2022.

Christian Horner, jefe de Red Bull, ha reconocido en el podcast 'Beyond The Grid' que una vez supo la noticia, no tuvo "más remedio" que tocar a la puerta de otros fabricantes.

Uno de ellos fue Renault -ahora renombrado en el 'Gran Circo' como Alpine-, sin embargo se encontró con un 'no' por respuesta: "Sus aspiraciones como equipo no incluían suministrar a un equipo como Red Bull".

Esta afirmación delata las intenciones del equipo de Fernando Alonso de cara al nuevo año y al cambio normativo que se ejecutará en F1, unas intenciones que el asturiano ya ha reconocido en repetidas ocasiones.

Horner a su vez también ha asegurado que preguntó a Mercedes, pero Wolff no estaba por la labor: "Lo más natural fue tener una conversación con los proveedores existentes. Mercedes fue una conversación muy corta y Toto Wolff, obviamente no estaba particularmente interesado".

El que estuvo más cerca de aliarse fue Ferrari, pero las condiciones que imponía el 'Cavallino' no casaban con lo que buscaba Red Bull.

"Probablemente el más dispuesto fue Ferrari. Y, ya sabes, tuvimos algunas discusiones exploratorias, pero para ser un cliente, tener que aceptar toda la integración, particularmente con las nuevas regulaciones que se avecinan, sería una píldora enormemente difícil de tragar, así que fue entonces cuando comenzamos a explorar la posibilidad: 'De acuerdo, ¿Por qué afrontamos este desafío a la manera de Red Bull y vemos si podemos llegar a un acuerdo con Honda en el futuro?", ha señalado Horner.

Al final, Red Bull tomó el camino (parece) correcto: ha comprado la licencia de la unidad de potencia de Honda y debido al congelamiento de la pieza por la FIA de cara a la próxima temporada, podrán usar los mismos motores.