El año 2022 prometía para Ferrari, pero a pesar de empezar muy bien los italianos se quedaron atrás y Red Bull se ha impuesto con una gran superioridad. Carlos Sainz, en la rueda de prensa previa del GP de Brasil, ha dado las dos claves que ayudarían a Ferrari a estar por delante de los austriacos en 2023.

"Por desgracia este año no hemos podido seguir su ritmo (de Red Bull). Ellos tenían un paquete mejor y el piloto en este momento más en forma. Creo que con un año perfecto, es posible batir a Max, y también mejorando en la primera parte de la temporada y en las carreras. Ese es el objetivo", explica el español.

"Hay posibilidades. Red Bull ha dominado, pero no han estado claramente por delante en ritmo de clasificación o carrera. No siento que estemos tan lejos en cuanto a desarrollo y prestaciones, porque por ejemplo en Austin estaba en la pole, estábamos en un 1-2, no estamos tan lejos", comenta.

Y según él, estas son las dos claves para que mejore el Ferrari, una relativa a las prestaciones y otra a la estrategia: "Necesitamos un poco más de potencia, otro más de downforce, y otro paso más en la estrategia y la ejecución de las carreras. En cuanto a prestaciones puras, no estamos lejos".

También confía en recuperar su mejor nivel de cara a la temporada que viene: "Estoy feliz del progreso que hemos llevado a cabo con los ingenieros, por la forma en la que he recuperado el ritmo. Me aseguraré de que el año que viene vuelva el Carlos consistente de 2021".

Su año más complicado

Y es que el español no comenzó bien el 2022: "Ha sido una temporada desafiante. Un primer tercio muy duro, en el que sufrí con el balance y el estilo de pilotaje, el coche no se adaptó bien a mi estilo desde el principio. En los dos siguientes tercios he estado más contento y tenía más ritmo, pero he tenido muchos abandonos y problemas de fiabilidad".

"Nunca había tenido tantas complicaciones como en 2022, luchando mucho para cambiar mi pilotaje, algo fuera de ritmo al principio, y resetear mi manera de pilotar. Estoy orgulloso, porque lo fácil era rendirse y esperar al coche del año que viene, pero mira, soy optimista para 2023 y he progresado", asegura.

En las dos carreras y el sprint que queda, tratará de sumar los máximos puntos posibles para acabar en la clasificación por delante de Lewis Hamilton y George Russell. En cuanto al mundial de constructores, espera que en Brasil Ferrari pueda asegurarse el subcampeonato.