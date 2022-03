A saber qué estarían pensando en el garaje de Alpine cuando vieron 'desmontarse' el coche de Esteban Ocon en plena pista. En la recta a meta de Sakhir, pista del GP de Bahrein, primero del Mundial de F1 2022, el rosado monoplaza se quedó sin... 'algo'.

Se quedó sin uno de los pontones, el de la zona derecha. Se quedó sin, todo hay que decirlo, una de las novedades que presentaban los franceses de cara a la prueba bareiní con respecto a los test de pretemporada.

Fue al comienzo de los Libres cuando el francés se dejó parte de su coche en la pista, lo que derivó en una bandera roja sobre el trazado de Bahrein.

No es para menos, pues el peligro existía. Nico Hulkenberg, que sube al Aston Martin por el positivo de Sebastian Vettel en COVID, esquivó el trozo de Alpine como pudo.

Esteban Ocon's first practice session of 2022 didn't start quite how he would have wanted 😮#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/UAO2Iadz7M