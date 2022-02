Laurent Rossi no es para nada conformista y ha demostrado no tener ningún miedo a innovar de cara a esta temporada de Fórmula 1. El CEO de Alpine Cars ha explicado, en una entrevista concedida al medio 'The Race', el porqué de las salidas de dos hombres importantes dentro de la escudería como eran Marcin Budkowski y Alain Prost.

"Es una cuestión de cambiar un par de cosas aquí y allá, tener la cultura de asumir que se puede fallar, pero aprender muy rápido de ello, en lugar de tenerle miedo y simplemente tratar de ir sobre seguro. Lo que probablemente te llevará a P5, pero no explorarás los límites", aseguró Rossi.

El ingeniero francés no quiere escudarse en las ventajas que, se supone, tienen otros equipos: "Tenemos muchas de las fortalezas que equipos como McLaren y Ferrari tienen, aunque no las usamos de la misma manera".

Precisamente el miedo a innovar, cree Rossi, es lo que ha llevado a Alpine a no progresar todo lo esperado: "Eso pasa mucho. Tengo varios ejemplos como ese. Y no estoy diciendo que sea absolutamente la realidad de lo que está mal, es más una observación".

"Pero tengo muchas observaciones como esa, que han demostrado ser ciertas en otras disciplinas. Ya sea por mi experiencia en Google o en consultoría, o en Renault antes. Si haces las cosas de la manera que siempre las has hecho, tendrás los resultados que siempre has tenido", añadió.

Además, el CEO de Alpine Cars es consciente del talento que tiene dentro del equipo y quiere potenciarlo al máximo: "Tenemos mucha gente que conoce muy bien las carreras. Lo más importante es trabajar de manera un poco diferente. Sólo tenemos un proceso que no necesariamente impulsa a dar lo mejor y presionar para llegar a los límites".

"Es más como un negocio de costumbre. Es más tratar de romper un poco el molde, cambiar la forma en que se están haciendo las cosas y extraer aún más de sus talentos. No tiene que ser una interrupción completa", reflexionó.

Este año Alpine entra en el grupo de privilegiados que tienen el control absoluto del monoplaza junto a Mercedes, Ferrari y Red Bull. "Una de las razones por las que creemos que es muy probable que este plan dé algunos frutos es porque somos un equipo oficial ante todo", apuntó Rossi.

"Es un factor diferencial muy decisivo. Porque incluso si la unidad de potencia no es el principal impulsor del rendimiento, sigue siendo uno de ellos y su integración en el chasis y el rendimiento aerodinámico resultante es otro", comentó.

"Si aprovechas eso bien, estás en muy buena forma. Creo que esta es una de las cosas que nos pone potencialmente en ventaja", concluyó el CEO de Alpine Cars.