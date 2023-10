Mick Schumacher se tuvo que conformar esta temporada con ser piloto reserva de Mercedes. Perdió su asiento en Haas y no tuvo ninguna otra oportunidad en la Fórmula 1. Por ello ha optado por cambiar a la resistencia.

Y parece que le va muy bien. Porque después de pilotar un Alpine, en el equipo están encantados con su rendimiento. Bruno Famin, jefe de Resistencia (WEC) de Alpine, cree que podría conseguir resultados magníficos.

"No fue un test de rendimiento puro, sino para conocernos mejor, para que viera de cerca cómo es este tipo de coches y conocer al equipo", ha dicho el jefe de la escudería gala en declaraciones a 'Marca'.

"Para nosotros, para ver cómo se relaciona con el equipo un piloto de monoplazas. Es un chico muy rápido y muy listo, tiene todas las cualidades para ser un piloto de resistencia. Ya sabemos que es muy rápido y no hay motivo para que no triunfe... si es que finalmente se une a nosotros porque ahora mismo no hay nada hecho", detalla cuando le preguntan por Mick.

Todavía no hay nada firmado entre ambas partes, pero todo indica que en 2024 Schumacher podría correr en el WEC: "El test ha servido para conocernos más y ver si después seguimos hablando, lo veremos en los próximos días".

"Ahora vamos a dejarle que piense si quiere hacer algo con nosotros, volver. Pero no sé si se dará algún paso más", ha sentenciado el jefe del equipo Alpine, que deja claro que estaría encantado de contar con el hijo de Michael Schumacher.