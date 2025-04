Alpine culpa a Jack Doohan de su accidente en Japón: "Error del piloto"

Jack Doohan se llevó un enorme susto en los entrenamientos del Gran Premio de Japón. Sufrió un accidente muy fuerte en la curva 1, con el DRS abierto. Se fue directamente contra las protecciones. El coche médico le trasladó rápidamente al hospital del circuito, que abandonó minutos después sin daños aparentes.

Y lo que parecía un fallo mecánico del coche, ha terminado convirtiéndose en un error de piloto. Lo ha desvelado Oliver Oakes, jefe de Alpine, en la rueda de prensa posterior a los libres del viernes.

"Nos sentimos aliviados de ver a Jack salir airoso de su incidente en la FP2 y contentos de ver que está bien tras las comprobaciones preventivas. Fue un error de cálculo no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender", ha explicado Oakes, dejando claro que no fue un fallo del coche.

Doohan, por su parte, también reconoció su error: "Lo primero de todo, estoy bien después del accidente. Fue fuerte, algo que me pilló por sorpresa y aprenderé de ello. Sé que el equipo tiene mucho trabajo por delante para reparar el coche para que esté listo para mañana. Gracias a todos por su esfuerzo".

Un accidente a 297km/h

Un accidente fortísimo a casi 300km/h. Afortunadamente el piloto avisó por radio de que estaba bien. Después preguntó qué le había ocurrido al coche. Pero tras un primer análisis Alpine ha determinado que fue error del piloto.

¿Estará en Libres 3?

Fue el piloto local Ryo Hirakawa el que había participado en los Libres 1. Por lo que no se descarta que vuelva a subirse al coche en los Libres 3 del sábado. Incluso también en la clasificación y en la carrera. Porque si Doohan no llega a tiempo, Franco Colapinto no ha viajado a Japón para este fin de semana.