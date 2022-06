Sin DRS, casi sin alerón trasero arreglado con cinta aislante... y las redes no han dejado pasar la oportunidad de hacer memes sobre lo ocurrido a Yuki Tsunoda en Bakú.

El piloto japonés perdió la mitad de su alerón trasero y entró a boxes después de ser advertido por dirección de carrera. Su equipo decidió tirar de una solución a la vieja usanza: cinta aislante para ese alerón.

"No uses el DRS de aquí a final de carrera", le advertían desde la radio. No podría usarlo porque tampoco diponía de las piezas para hacerlo.

Yuki no entendía nada. "¿Qué está pasando?", repetía por radio. AlphaTauri se lo volvía a explicar. Finalemtne terminó decimotercero, convirtiéndose en el protagonista de los memes.

Dirección de carrera: bandera negra y naranja para Tsunoda, con ese alerón roto no puede correr, es demasiado peligroso AlphaTauri: cinta americana y listo 😎👍🏼 pic.twitter.com/HSIyYpxxVW — 🅿 (@finallyxpablo) June 12, 2022