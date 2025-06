El alentador mensaje de Verstappen para la salida del GP de España: "Tres en paralelo..."

Max Verstappen siempre está ahí. Dan igual las condiciones de pista, dan igual las condiciones del coche, dan igual los rendimientos. Con un compañero de equipo (Yuki Tsunoda) que ha clasificado en España en la últimaplaza, el neerlandés fue3º.

Y lo más increíble es que ya no nos sorprende. Damos por hecho que el tetracampeón del mundo va a estar ahí siempre. No da motivos Verstappen para pensar lo contrario. En una temporada en la que Red Bull no tiene un monoplaza claramente ganador, Verstappen les salva el tipo.

Una gran clasificación de nuevo en España le sitúa solo detrás de los dos McLaren y con casi un kilómetro de recta hasta la primera curva cuando se apague el semáforo. Es por ello por lo que Max solo mira hacia delante de cara a esta carrera.

En la rueda de prensa posterior a la clasificación, el piloto de Red Bull dejó clara sus intenciones para la salida en Barcelona: "Creo que es hora de brillar en la curva 1. Hacer un 'tres en paralelo' para las fotos. ¿Por qué no?".

Las expectativas para esos primeros metros del Gran Premio están por las nubes. Habrá que estar atentos a las intenciones de Max Verstappen cuando comience la carrera en el Circuit.