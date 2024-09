Fernando Alonso hizo otro de esos carrerones silenciosos. Otra exhibición que bien podría quedar en el vacío al no terminar con victoria o podio. Pero no, no será así. No lo será porque se sabe. Se sabe que lo que ha hecho el bicampeón en Singapur es un milagro. Otro más. Otro milagro más con un Aston Martin que no está ni de lejos para terminar octavo.

Y bien lo sabe él. Y bien lo saben también en su propio equipo. Por si acaso, él lo ha recordado en declaraciones a 'DAZN' tras la prueba de Marina Bay.

"Buenos puntos, de nuevo. Pero hemos acabado doblados y no con un buen ritmo. Es un coche complicado de pilotar y así ha sido todo el fin de semana", afirma.

Porque lo deja claro: "Fue una suerte el sumar puntos... pero también era posible haber quedado 15º".

"Debemos subir el nivel"

"Esto es lo mejor que podía hacer. Detrás de los cuatro equipos de arriba y por delante de Sergio Pérez. Solo estaban disponibles el noveno y el décimo, así que ser octavo es mejor que nuestro mejor sueño", cuenta.

Fue una carrera sin demasiada historia: "Hemos tenido que tirar en todo momento y ha sido complicado tanto en lo físico como en los neumáticos. Cuatro puntos son más de los que nos merecíamos".

"No estábamos para acabar en esa posición. En las próximas carreras debemos subir el nivel. No tenemos ritmo para acabar en los puntos", cuenta Fernando.

Singapur, pista urbana, ha ayudado: "Adelantar era complicado. Era a ver quién tenía gomas más vivas. Fue el juego de la carrera. Es interesante. Es todo muy táctico y hay que saber dónde tirar y dónde no".