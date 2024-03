Lo que era un secreto a voces se ha convertido en una realidad en la tarde de este lunes. Ducati ha hecho oficial el fichaje de Fermín Aldeguer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El joven piloto de La Ñora, a falta de saber en qué equipo, debutará en MotoGP en 2025 con una Desmosedici.

Aldeguer debutó en 2021 directamente en Moto2 y en 2022 terminó en tercera posición con 5 victorias y 7 podios.

Los de Borgo Panigale se llevan a un diamante en bruto que, en declaraciones al propio equipo, ha asegurado que ha cumplido un sueño con este fichaje.

"Estoy encantado de tener esta oportunidad, gracias a Ducati haré realidad el sueño que he perseguido desde pequeño. Ha llegado el momento de dar el gran salto y competir con los mejores pilotos del mundo y, además, lo haré con la mejor moto de la parrilla. Quiero expresar mi gratitud a Ducati, especialmente a Gigi Dall’Igna, por su confianza en mí desde el comienzo de nuestras conversaciones", ha señalado.

"Ahora que sé lo que el futuro nos depara, toca centrarnos únicamente en esta temporada, donde tengo un reto importante en Moto2. Lo daré todo para salir de esta categoría con la frente en alto y aspirando a obtener los mejores resultados posibles antes de lanzarme a la nueva aventura en MotoGP", ha añadido.

Welcome to the @ducaticorse family, @Aldeguer54! 🤝

The Spanish rider will move up to @motogp in 2025 as he has signed a two-year agreement that will see him ride a Desmosedici GP starting next year, with the option to extend his contract for another two years. #ForzaDucatipic.twitter.com/iL9euAYyM9