Dani Pedrosaestuvo tremendamente cerca de subirse al podio en Misano. En la carrera al sprint de MotoGP, el legendario piloto catalán entró a meta cuarto a tan solo una décima de Pecco Bagnaia. Saboreando el podio, a sus 38 años.

Y eso hizo que, sabiendo que va y vuelve y que vuelve y que va de su retiro, y que fue la mejor KTM en pista, hubo quien le hiciera una comparación más que curiosa tras la prueba.

Porque le compararon con nada más y nada menos que con Michael Jordan. Con el mito. Con la leyenda. Con, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA.

Normal que Dani se quedase casi sin palabras: "¡Hostía! Compararme con Jordan es muy fuerte... pero bueno, gracias".

"Ahora valoro más a Rossi y Capirossi"

"Sería engreído responder a eso. Pero ahora me paro a pensar cuando Rossi ganó con 37 años. O Capirossi con 38, cuando yo era muy joven. En ese momento no valoré lo bastante eso, que fueran capaces de ganar con esa edad", cuenta.

Ahora ya sí que sabe lo que es: "Tengo ya esos años, y vuelvo a correr para pelear ahí delante, con los jóvenes. Estar así, al máximo nivel a esta edad es más complicado que cuando eres más joven. Sin duda".

Porque Pedrosa se vio en el podio: "Estaba en la moto y pensaba que lo tenía ahí. Pero Pecco ha defendido muy bien. No me he visto tan suelto en ese momento".

"No sé si en la carrera larga podremos lograrlo... pero vamos a intentarlo", avisa Dani.