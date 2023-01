La polémica cerró los días de entrenamientos privados en el circuito de Jerez en el que estuvieron pilotos de Superbikes y también de otras categorías. Álvaro Bautista se fue al suelo tras encontrarse a Ana Carrasco en pista y ello llevó a un cruce de declaraciones entre ellos.

No es habitual que pilotos de distinta categoría compartan pista al mismo tiempo, pero en el circuito andaluz sucedió. Bautista iba en su Panigale V4 de Superbikes, mientras que Carrasco lo hacía con una 'Supersport' ya que no puede entrenar con la moto que utilizará en Moto3.

La velocidad de ambas monturas es abismal, por lo que cuando se cruzaron, llegó la caída del talaverano.

"Tenía a Ana alrededor de media recta frente a mí, pero en la zona de frenada me acerqué a ella demasiado rápido. Tuve que enderezar la moto, llegué a la parte sucia y la rueda delantera resbaló. No pasó nada. Ana debería correr con los amateurs, en este momento es demasiado lenta para competir con los pilotos de Superbikes y Supersport. No es muy seguro", dijo a 'Speedweek'.

Al enterarse de los comentarios, Carrasco respondió por Twitter al piloto de Ducati: "¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer? Campeón del mundo, vi tu pizarra y supe que venías. Entre en la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas y te vi cayendo... así que no me cuentes milongas".

Al mirar los tiempos, el actual campeón del mundo rodó en 1:38, mientras que la murciana lo hizo 10 segundos más lenta en su vuelta rápida, una diferencia muy amplia para compartir trazado.

Aunque si se compara con otros pilotos de la categoría de Carrasco, no iba especialmente lenta. David Muñoz fue nueve segundos más lento que Bautista y Yuta Okaya, ocho.