Una vez más y a pesar de los distintos problemas con los que tuvo que lidiar a lo largo del fin de semana, Marc Márquez completó una sobresaliente remontada el domingo para terminar segundo tras salir decimotercero.

La carrera la ganó Pecco Bagnaia y el podio lo completó Álex Márquez tras la caída de Jorge Martín, factor que analizó tras la carrera Davide Tardozzi, 'team manager' de Ducati, en 'As'.

Según el italiano, Pecco y Jorge son los grandes favoritos al título: "Este volverá a ser un campeonato en el que Jorge y Pecco lucharán hasta el final. Son los más rápidos y son los mejores. Faltan más de 400 puntos. El campeonato es larguísimo y nada se acaba en Alemania ni en la próxima carrera. Creo que llegará vivo de nuevo a Valencia este año".

Preguntado por si excluía a Marc de la ecuación, echó marcha atrás: "Márquez... Sí, sí, podría ser también él. Pienso que en este momento Jorge y Pecco tienen algo más que Marc, pero si Marc en 2025 va a estar en el equipo oficial es porque creemos en él".

"Está claro que en este momento está sufriendo un poco la inexperiencia con la moto y que ha habido alguna cosa que no le ha ido bien, pero si no respetas a Marc Márquez es que no sabes de motos", matizó Tardozzi.

"He disfrutado con su remontada. Con los problemas que tuvo el viernes y el sábado, con esa caída, y hacer la carrera que ha hecho es algo que sólo está al alcance de campeones. Esto no se discute. El que discute a Marc Márquez no conoce el motociclismo", zanjó.