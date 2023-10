Mandalika vivió este jueves un día frenético con Marc Márquez como protagonista absoluto a pesar de que a falta de seis carreras para que concluya la temporada, a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín apenas le separan tres puntos.

El piloto de Cervera anunció su fichaje por Gresini Racing una semana después de confirmar su adiós a Honda, y su futuro se convirtió en el monotema del día.

Una de las preguntas más llamativas que le realizaron al octocampeón del mundo fue qué hubiera hecho de no aparecer la opción de correr con la Ducati de cara a 2024.

En lugar de decir que hubiera seguido con Honda, Marc sorprendió y aseguró que, barajando todas las posibilidades, se llegó a plantear tener un año alejado de los circuitos.

"Tomarme un año sabático era una de las posibilidades porque competir sin disfrutar, para mí, no tiene ningún sentido. Ya he hecho muchas cosas en el pasado y yo lo que quiero es luchar en el presente", señaló el ilerdense en declaraciones recogidas por 'DAZN'.

"Yo creo que Honda necesita tiempo y tienen que colocar todo el presupuesto en la moto. Y una fábrica tiene tiempo, pero como piloto no tienes tanto tiempo. Si pierdes un año, es un año menos con el que cuentas para desarrollar tu carrera. Tengo ganas de finalizar bien estas últimas seis carreras con Honda", añadió, explicando sus razones.

De hecho, la lección aprendida con la marca nipona ya la ha aplicado a su nueva aventura en Gresini: "He firmado sólo un año con Gresini Racing y voy a explicar los motivos. Cuando estás en una situación muy difícil, hasta tú empiezas a dudar de ti mismo. Siempre he dicho que si yo no disfruto, para mí no tiene ningún sentido pilotar una moto".