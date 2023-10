Absolutamente todos los pilotos han analizado el anuncio del fichaje de Marc Márquez por Gresini (Ducati). También, cómo no, quien será su futuro compañero: su hermano Alex Márquez.

Será la segunda vez que compartan equipo después del año 2020, cuando ambos eran pilotos de Honda. En aquella ocasión las cosas no salieron bien. Ahora en Ducati podría ser distinto.

"Yo evidentemente lo sé desde hace unos días. Tomó una decisión muy difícil, como es abandonar una fábrica tan importante como Honda, para buscar ser competitivo otra vez y disfrutar encima de la moto como él dijo", ha dicho Alex en la previa del Gran Premio de Indonesia.

"Creo que la gente no se puede imaginar lo que ha pasado desde 2020, es inimaginable y creo que una oportunidad así le va a venir bien. Claro que me ha preguntado mi opinión, como es normal. No le he dado mi opinión como piloto Gresini Ducati, sino más como hermano y piloto normal", explica en declaraciones a 'DAZN'.

Y bromea con su llegada. Porque sabe que ahora no tiene un compañero cualquiera: "Esperaba tener un compañero rápido... ¡pero no tanto!".

"Es verdad que mi compañero es mi primer rival, pero en este caso es un poco diferente y habrá que aprovecharse de eso, del nivel que él pone y a partir de ahí intentar aprender. Así que ha llegado el momento para él de adoptar un cambio, tomar una decisión y para mí es positivo porque tengo un compañero verdaderamente rápido, octacampeón y puedo aprender muchísimo de esta situación", ha sentenciado el pequeño de los Márquez.

¿Opciones de ganar?

Alex quiere mantener los pies en el suelo. "Es demasiado temprano para decirlo...", responde cuando le preguntan si Marc tendrá opciones de ganar carreras con la Gresini.

"Normalmente, vemos todo el palmarés de los pilotos Ducati cuando llegan, les ha resultado bastante fácil la adaptación a la moto, también en mi caso. Pero él, en los últimos once años ha pilotado el mismo tipo de moto, con lo cual tendrá que cambiar varias cosas, pero tiene un talento increíble y seguramente será rápido desde el primer momento", ha expresado el piloto.