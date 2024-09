MotoGP introducirá la temporada que viene la primera fase de las radios. Dirección de carrera se podrá comunicar con los pilotos. Y algunos no aprueban esta medida. Primero fue Pecco Bagnaia y ahora ha sido el piloto de GasGas Pedro Acosta.

En declaraciones que recoge 'Motorsport', Acosta dice que no le gusta esta decisión: "No me gusta mucho y no creo en eso. Lo probé en Qatar...".

"Me gusta estar solo y pensar mis propias cosas", dice Acosta antes del Gran Premio de Emilia Romagna.

"Nuestra cabeza está en constante movimiento, e incluso si mueves un teléfono rápidamente, puedes perder la conexión. Cuando veo cómo funciona en la F1, su sistema solo está dentro de la oreja con un cable. Pero lo que estábamos probando nosotros tiene algo que vibra detrás de la oreja y toca el hueso", explica el rookie.

MotoGP empezará a introducir las radios poco a poco: "Si está dentro del casco, puedes decir lo que quieras, pero si algo está tocando tu cabeza, si algo malo sucede, estará en duda si fue culpa de lo que estaba dentro del casco".