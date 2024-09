MotoGP introducirá las radios a partir de la temporada que viene. En un primer momento dirección de carrera se podrá dirigir a los pilotos, sin respuesta de estos. Algo que a Pecco Bagnaia, actual campeón del mundo, no le ha gustado nada.

Pero Aleix Espargaró, piloto de Aprilia, sí está contento con esta decisión. Por seguridad para los pilotos y por espectáculo para los aficionados.

"Creo que soy uno de los que más está presionando a Dorna para tener la radio, pero no es fácil. Uno de los mayores problemas en este momento es el sistema GPS. No es fácil, pero estamos trabajando duro en ello, y en cuanto esté listo será lo mejor para el espectáculo", ha dicho Aleix en palabras que recoge 'Motorsport'.

Comunicación y seguridad: "No se tratará sólo de comunicación, sino también de seguridad en caso de caída. Y creo que será bueno para el espectáculo".

"Desde mi punto de vista, es una de las cosas más divertidas de la F1. Prefiero nuestro espectáculo, pero si hay que coger lo que ellos hacen bien, la radio es una de sus cosas buenas", cuenta el piloto de Aprilia.

Si "desconcentrará" o no a los pilotos habrá que "averiguarlo": "Lo más fácil para un piloto es decir, '¡ah, me va a desconcentrar!' ¿Por qué? Hay que intentarlo. Es peor tener que activar el dispositivo de altura trasero todo el tiempo. Tienes que hacerlo siempre, y luego frenar fuerte para desactivarlo. Si hace cinco años le hubieras dicho a un piloto que tendría que pulsar un botón cada vez que acelerara... Es mucho peor. Llegan nuevas tecnologías, y tenemos que probarlas. Quizá al final sea peligroso y lo eliminemos, pero no lo creo".