Pedro Acosta se quedó sin carrera después de su toque con Marc Márquez en la primera curva del Gran Premio de Barcelona. El de Gresini asumió su culpa... y después Acosta le dejó un 'dardito', acusándole directamente de haber provocado la colisión.

"Yo iba por dentro, y él se ha tirado como si no hubiera nadie dentro. Se ha juntado el toque con que me ha saltado el carenado. Marc ha entrado como si no hubiera nadie, pero en un toque normal nos hubiéramos ido fuera y habríamos vuelto a pista. No hay que echarle la culpa a nadie, pero era la tercera curva. No era necesario", dice el joven piloto de KTM.

"Lo que me fastidia es que haciendo las cosas bien he sumado otro cero...", apunta Pedro.

Estaba muy enfadado por no poder terminar la carrera: "Estoy cabreado... hacía tiempo que no se salía un carenado así en MotoGP".