Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han desvelado algunos de los secretos de su relación. No se llevaban nada bien durante su etapa de competición y ahora reconocen que incluso se llegaron a "odiar". Jorge, por su parte, también ha confesado que en algunos momentos quiso golpear a sus rivales de MotoGP.

"Un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía. Si no hubiese reglas, lo hubiese hecho", ha reconocido Lorenzo en declaraciones a 'DAZN'.

"He sido muy tímido e inseguro, pero siempre he intentado transformarme a mí mismo, a través de libros y otras formas, y cambiar esa forma de pensar en cosas positivas. Esa timidez la convertía en chulería y arrogancia, así que era merecida mi fama. Siempre me han gustado esos personajes arrogantes y seguros de sí mismos", explica el tres veces campeón de MotoGP.

Pedrosa, por su parte, cuenta cómo su relación era tan fría que llegó a "odiar" a Lorenzo: "Llegaste a MotoGP y no hablaste bien de mí. No soy una persona falsa, y como no me caías bien ni me gustaba lo que decías de mí, no estaba dispuesto a darte parte de mí".

"Por supuesto que te odié. Nos conocemos desde que tenemos catorce años, y desde ese momento ha habido una rivalidad muy fuerte e 'in crescendo'. No te puedo negar que mi rival directo y mi motivación fuiste tú", sentencia un Pedrosa. Una relación que ha cambiado con los años.