Marc Márquez tiene una relación 'especial' con Valentino Rossi. El español y el italiano no se llevan especialmente bien, y este fin de semana han preguntado nuevamente al de Cervera por el italiano... y el de Honda ha respondido de forma sincera.

"Ya lo sabéis, mi relación con él no es buena y no tengo ningún problema en reconocerlo y en ver la realidad. Pero tampoco me importa mucho", afirma.

Márquez insiste: "El año que viene no competirá, y estos años tampoco éramos rivales directos. Que la relación cambie o que no cambie no es algo que dependa de mí".

Eso sí, el catalán alaba la figura de Rossi en relación con MotoGP: "Lo que ha hecho ha sido único y será único. Creo que nadie podrá repetir algo similar. Ha arrastrado a mucha gente al motociclismo y es algo único".

"MotoGP le tiene que estar agradecido, y aunque no corra los circuitos serán en gran parte amarillos. Son muchos años corriendo y mediáticamente su carrera ha sido única", sentencia.

