Alex Palou está en una situación delicada. El piloto, actualmente en Ganassi en la IndyCar, confirmó su fichaje por McLaren hace escasas semanas y desde entonces ha reconocido que ciertas cosas han cambiado. Que ciertas cosas han cambiado a peor en el equipo en el que actualmente está.

Ha sido e los micrófonos de la NBC donde ha confirmado que hay cosas que antes podía hacer que ahora no. Que no tiene permisos para, por ejemplo, mirar datos.

"No tengo el acceso que tenía antes a los datos desde casa", cuenta Palou.

El piloto, eso sí, se muestra comprensivo: "Lo entiendo, es normal. Yo haría lo mismo".

"Hay cosas que han cambiado y lo entiendo. Tampoco es que esté fuera de las reuniones", relata Palou.

En ese sentido quiere dejar claro que su relación laboral con Ganassi sigue siendo la misma: "Tengo la misma comunicación con el equipo y con los ingenieros".

"Mucha gente les preguntaba más a ellos que a mí, porque yo no tengo nada que decir y eso es lo que les diría. Fue complicado para ellos. Había mucho ruido", afirma el piloto.

Palou, campeón de la categoría, sigue pensando más en el presente que en el futuro: "Solo estoy centrado en 2022. En Toronto y ahora en Iowa".

"Solo quiero que me dejen tranquilo y correr. No me gusta el ruido antes de una carrera. Soy contrario a todo eso", sentenció Palou.