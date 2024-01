El debate sobre quiénes son los cinco mejores pilotos de la historia de MotoGP siempre siembra debate.

Con algunos como Marc Márquez o Valentino Rossi no hay dudas, pero de cara a completar un 'top 5' sí.

Casey Stoner, campeón del mundo de MotoGP en 2007 y 2011, se ha atrevido en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'.

Para el australiano, hay cuatro claros: "Giacomo Agostini, Mick Doohan por cómo se recuperó de sus lesiones, Valentino Rossi, Marc Márquez... es difícil nombrar a otros".

En el quinto, aunque con duda, se queda con un español: "El que ha ganado menos respecto a su talento es Dani Pedrosa. Todo el mundo piensa que ser más ligero es una ventaja, pero las motos son pesadas y extremadamente potentes. Para ser un chico tan pequeño, era muy rápido. Yo mismo era pequeño para MotoGP, pesaba 59 kilos. Creo que Pedrosa pesaba 55".

Y él, ¿por qué no se incluye: "No sé si pertenezco a este grupo. Estoy muy orgulloso de mi carrera, aunque podría haber logrado más. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido, pero no creo que pueda ser considerado uno de ellos".

"Estoy feliz con lo que he logrado, es más de lo que muchas otras personas podrían haber soñado y las oportunidades que he tenido han sido increíbles. Por ejemplo, pude montar una 500cc por primera vez en Goodwood. Simplemente, increíble", ha zanjado.