Tremendo susto se ha llevado Pecco Bagnaia en su primera toma de contacto con el Circuit de Barcelona-Catalunya.

En la primera sesión de libres del Gran Premio de la Solidaridad, el vigente campeón se ha ido al suelo tras ensayar la salida.

Maverick Viñales le ha adelantado por el exterior, pisando el piano, y el italiano, con los frenos fríos, no ha podido evitar irse al asfalto.

"No he hecho nada", decía el español tras ver el incidente repetido desde su box y, sobre todo, después de apreciar el enfado de Pecco con él.

El más rápido de la sesión ha sido Nakagami seguido de Pedro Acosta y Álex Márquez. Por primera vez en toda la temporada, una Honda ha sido la más rápida en la clasificación.

Jorge Martín, favorito al título, ha terminado quinto mientras Bagnaia finalmente ha sido séptimo.

Taka-san on top! 🤩@takanakagami30 leads the way in close and eventful FP1 session in Barcelona! 👊#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/QGH7qBmOzi