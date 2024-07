Los hermanos Márquez, Marc y Alex, han hecho historia en MotoGP. Compartieron podio junto a Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Alemania. Segundo y tercero. Y la fiesta, claro, fue total. Ya empezó al cruzar la línea de meta.

Y después Alex dejó una frase brutal: "Este era el siguiente sueño que tenía y cambiaría mis 43 podios que tengo en el Mundial por este. Porque es mucho más especial estar en el podio con tu hermano que cualquier otro".

"Muy feliz de cómo ha terminado el fin de semana. Le hemos dado un poco la vuelta a cómo hemos sufrido este inicio de temporada y ahora tenemos vacaciones, pero a ver si cuando volvamos sigue funcionando igual", dijo el piloto de Gresini, que firmó un domingo increíble.

La Ducati 23 mostró un gran rendimiento: "Pensaba que Marc estaba detrás de Bastianini, porque pensaba que venía más rápido. Cuando he visto que venía Marc, ya no sabía qué hacer. Me temblaba todo. Y luego se ha caído Martín y siendo egoísta en ese momento, he pensado 'qué tranquilidad para nosotros'. He intentado tirar, pero no daba una curva bien y entonces me ha pasado y he dicho 'bah', déjalo ve hasta el final y controla a los que tiene atrás".

E insistió en que estaba viviendo un momento mágico: "Somos muy afortunados de la vida porque hemos vivido muchas más veces días así de lo que uno se podría imaginar. Después de ganar carreras el mismo día y campeonatos el mismo año, éste era el siguiente sueño".

"Ojalá poder repetir un 1-2, pero eso será más difícil. Como ha dicho él, celebrarlo de la mejor manera posible, disfrutar del momento porque lo que nos ha enseñado el campeonato es que lo que tienes hoy no sabes si lo vas a tener mañana", sentencia Alex.