Parecía una relación irrompible, pero MotoGP podría vivir un auténtico shock si Marc Márquez abandonara el equipo Honda. Él mismo ha manifestado que no descarta "buscar lo mejor" para él en caso de que la moto no sea competitiva para la próxima temporada, en 2023.

Márquez tiene contrato hasta 2024, por lo que le quedan dos años más. Pero eso podría cambiar en el próximo invierno. Así lo ha manifestado en declaraciones a 'Motorsport'.

"Ahora en mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí", ha afirmado el de Cervera.

Eso sí, ha querido dejar claro que tiene "mucho respeto" a su equipo por lo bien lo que lo han tratado: "Siento un gran respeto por Honda, porque la forma en la que me ha tratado durante estos dos años que estuve lesionado; la forma en que me cuidaron fue especial".

"Sé que no fue normal, pero fue especial, y siempre tendré todo el respeto por Honda", ha incidido el seis veces campeón de MotoGP.

Su objetivo, al menos a corto plazo, es Honda: "Y esto es algo que ya les dije. Pero ahora en 2022 solo quiero seguir con Honda, y seguir con Honda es mi objetivo. Pero mi mayor objetivo es ganar campeonatos. Así que esto es lo que buscaré en el futuro".

"En los contratos pasados les respetaba mucho y Honda siempre tenía la primera opción, y no hablaba con nadie, solo con Honda. Entonces, si tienes el respeto de ellos, ellos te respetarán a ti. Si no tienes su respeto, no te respetarán", sentencia.