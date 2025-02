Bagnaia se quita la careta con Marc Márquez: "Prefería continuar con Bastianini, me llevo mejor con él"

A pocos días para que arranque la temporada 2025 de MotoGP, Pecco Bagnaia ha estado en Chivasso, su ciudad natal, con algunos de sus aficionados.

En el encuentro, al bicampeón de la categoría reina le han preguntado por su nuevo compañero, Marc Márquez.

En concreto, sobre si prefería quedarse con Bastianini como vecino de box en lugar de tener a todo un octocampeón al lado.

"Habría preferido continuar con Enea Bastianini", ha afirmado Bagnaia en declaraciones que recoge 'Motosan'.

El italiano asegura que su relación con su compatriota era más fluida: "A nivel de feeling, me llevaba mejor con él porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero las cosas fueron de otra manera".

Eso sí, supone un reto tener a Marc en el mismo equipo: "Me he llevado siempre bien con Enea, pero también me parece bien que sea Márquez. El hecho de que pueda ganarle eleva mucho lo que puede ser el resultado".

Por último, Bagania ha asegurado que no se amedrentará ante el ilerdense: "Yo no cambiaré. Sé ser agresivo y despiadado cuando quiero". Buena declaración de intenciones del italiano.