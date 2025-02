Agostini señala la diferencia entre Márquez y Bagnaia: "Marc ha querido mostrar los dientes..."

A una semana de empezar el campeonato de MotoGP, la leyenda del motociclismo ha hablado sobre cómo ve la lucha por el título. Ducati a priori tienen la mejor moto y a los dos mejores pilotos de la parrilla, aunque parece que el de Cerveza es el rival a batir, el expiloto no ha querido decantarse: "Entre los dos veo un cincuenta y cincuenta".

Sin embargo, el 15 veces campeón del mundial ha señalado la diferencia de carácter entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia: "Márquez, siendo el recién llegado y con el hambre que tiene, haya querido mostrar los dientes de inmediato. No quiero decir que Bagnaia no tenga la ferocidad de los campeones, la tiene y todo lo necesario, pero la retrasa...", explica en 'Mowmag.com'.

También analizó a otros corredores, como al actual campeón Jorge Martín, que "es un campeón, no le tomará mucho tiempo encontrar el feeling con la moto". Sin embargo, de momento no estará en el primer circuito en Tailandia.

Durante la preparación previa al inicio del campeonato, el ocho veces campeón del mundo se mostró muy fuerte durante todos los test de pretemporada, liderando la clasificación. A diferencia de otros pilotos, quienes son candidatos a optar al título y que dejaron actuaciones más discretas, como es el caso del mismo Pecco.

No obstante, el italiano considera que no ocultan su verdadero potencial durante los test: "No creo en eso de que los pilotos se esconden. Es cierto que en cada box siempre se hace un poco de estrategia, pero el piloto que se esconde...". Para él, este tipo de especulaciones son más son más propias de los aficionados que de los propios equipos.

Pese que Agostini ve al ilerdense con hambre, no se moja sobre quién cree que va ser el campeón de este 2025. "Los dos veo un cincuenta-cincuenta, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero están ahí. Juntos por ahora", zanja a una semana de que arranque el Mundial.