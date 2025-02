Bagnaia 'felicita' a Ducati por fichar a Marc Márquez

Este viernes se disputa la tercera y última jornada de test de pretemporada en Sepang con Ducati viviendo una auténtica encrucijada por decidir que paquete aerodinámico y qué motor desarrollar.

Podría ser el primer 'conflicto' entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia si ambos decidiesen apostar por distintos caminos, pero no parece ser el caso.

Terminada la sesión del jueves, el italiano destacó en 'crash.net' que concuerda en absolutamente todo con el de Cervera.

"Honestamente es increíble que por primera vez en mi carrera tenga exactamente el mismo feeling que mi compañero", aseguró Pecco.

Desde los test de postemporada en Barcelona, y más ahora en Malasia, se ha visto a Márquez y Bagnaia juntos en el box intercambiando opiniones con los ingenieros.

De hecho, desde el equipo de Borgo Paniale agradecen que los comentarios de ambos pilotos vayan en la misma línea.

Estas palabras podrían interpretarse como un 'palo' del bicampeón a sus excompañeros en los últimos años en MotoGP.

Debutó con Jack Miller en 2019 de la mano de Pramac, equipo en el que continuó en 2020 antes de recalar en Ducati en 2021 de la mano del australiano. Desde 2022, Enea Bastianini se puso el mono rojo junto a él... pero hasta 2025 Pecco no ha encontrado un 'alma gemela' en el garaje de Bolonia.

