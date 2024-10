Jorge Martín aventaja en 20 puntos a Pecco Bagnaia. Y el italiano ha señalado a Alex Márquez como uno de los 'culpables' de esa distancia. Se acuerda de lo que ocurrió en el Gran Premio de Aragón y dice que esa es la situación que "más le pesa".

Cuando le preguntaron por esa distancia, inmediatamente culpabilizó al piloto de Gresini: "Está costando mucho el contacto con Álex Márquez...".

"Porque desde Misano estamos muy igualados en términos de campeonato. Tenemos que hacer que este contacto no cueste mucho y estar ahí cerca; porque al final sabemos que tenemos potencial para ganar", dice el bicampeón de MotoGP y candidato al tercer campeonato.

"Me pesan mis errores, las carreras en las que me fui al suelo, me pesa todo. Desgraciadamente, el contacto con Alex Márquez en el que caí es el que más pesa. No tiene sentido pensar en ello, ciertamente somos los dos rápidos y fuertes, es una lucha en igualdad de condiciones", dice Bagnaia.

No pudo estar delante en Australia, donde Martín (en la sprint) y Marc Márquez (en la carrera) se llevaron los triunfos del fin de semana: "Cuando todo va bien estoy delante, mi potencial es luchar por el podio en todas las carreras".

Tailandia es la siguiente cita. Y la cuenta atrás ha comenzado. Malasia y Valencia serán las dos últimas pruebas que determinarán quién es el campeón del mundo de 2024.