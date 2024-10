Jorge Martín tiene 20 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia después del Gran Premio de Australia. Una carrera en la que Marc Márquez se llevó la victoria (la tercera para él en Gresini) y en la que le preguntaron si podría convertirse en 'juez' del mundial de MotoGP.

Algo que ha descartado de manera directa: "Soy un piloto en activo y prefiero no pensar en el pasado, pero como hace diez años aquí más o menos, he intentado hacer lo mismo que ya he hecho otras veces aquí en Australia. No será la primera y espero que tampoco la última vez: gestionar la carrera e intentarla ganar al final".

"No se sabe si Jorge (Martín) va a necesitar estos cinco puntos al final de la temporada, pero uno intenta planificar las carreras como mejor sabe y conociendo sus limitaciones y condiciones", explica sobre los dos adelantamientos que hizo primero a Bagnaia y después a Martín para acabar subiendo a lo más alto del podio.

Dice que los dos protagonistas tendrán que ganarse el título por sí mismos: "Aquí en Phillip Island nos hemos jugado la victoria con Martín. Son momentos puntuales que, si se quiere luchar por un título, deben ser más constantes y se deben poder hacer en otros circuitos...".

"Ahora tengo una estrategia marcada, que es buscar la constancia y cómo mejorar mis puntos débiles, que no son otros que la clasificación. Quitanto Mandalika, que no estuvo en mis manos, en Motegi hice una buena vuelta y en Australia, también", dice sobre las clasificaciones.

MotoGP no para. La próxima semana, la cita de Tailandia. Una nueva pelea entre Jorge y Pecco… siempre que Márquez no se cuele en la lucha.