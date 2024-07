El fichaje de Marc Márquez por Ducati tuvo dos consecuencias directas. Por un lado, el fichaje de Jorge Martín por Aprilia; por el otro, el de Enea Bastianini por Tech3 KTM.

Los tres pilotos pujaban por ser el compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial en 2025, pero el de Cervera terminó siendo en el elegido.

Con la decisión ya digerida por todas las partes, el italiano ha analizado en 'Sky' lo ocurrido en el seno del equipo de Bolonia, donde no ha podido demostrar su potencial tras un 2023 aciago por las lesiones.

"Mi impacto en Ducati fue traumático. Caerme y lesionarme ya en la primera carrera me condicionó para toda la primera temporada, y este año es como mi primero como piloto oficial. Quizá con un año más...", ha arrancado Bastianini.

A su vez, Enea asegura que nunca imaginó que Márquez fuera una opción real: "No me lo esperaba, no me imaginaba esta elección. Pensaba que era más una lucha 'interna' entre Martín y yo".

Sobre su futura relación con Bagnaia, Bastianini no cree que haya problema: "Creo que Marc y Pecco son dos personas muy inteligentes y sabrán convivir de la mejor manera posible".