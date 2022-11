La etapa de Álex Márquez con Honda ya es historia. Este domingo corrió su última carrera con la satélite. Y las cosas no terminaron nada bien. Tuvo que abandonar, otra vez, por un problema mecánico. Él mismo ha comentado cómo fue su abrupto adiós del equipo.

En declaraciones a 'AS' durante los test que se celebran estos días, ha dado más detalles: "Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero es lo que hay. Desde la primera vuelta tuve problemas de sobrecalentamiento de la moto. No funcionaba bien el freno motor y no corría la moto. Un desastre".

"El sábado ya se me paró la moto por algo muy parecido. No entendía muy bien qué pasó y yo les dije: 'Aquí tenéis la moto que yo me voy'. No la he pedido para casa", comenta el pequeño de los Márquez.

Ahora comienza una nueva etapa para él. El equipo Gresini, de Ducati. Este martes ha sido su esperado estreno. "La Ducati tiene buena pinta y estoy con ganas de hacer las cosas bien y de construir", dice.

Y sentencia: "Tendremos los medios para hacerlo. Tengo ganas de ver si el jardín de Ducati es tan verde como dicen".

Su debut

Este martes se ha celebrado una jornada de test en Valencia con importantes novedades en la parrilla. Una de ellas ha sido la primera aparición de Álex con la satélite de Ducati, terminando cerca de los diez primeros tiempos y buscando las vueltas rápidas en varias ocasiones.