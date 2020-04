Fernando Alonso es un gran seguidor del mundo de la bicicleta. Siempre lo ha demostrado. Y en un directo de Instagram en la cuenta 'La bicileta café Castellón' ha contado sus aventuras en Dubai sobre la bicicleta.

"No es el mejor sitio para ir en bici. Me aburrí rápido", contó el piloto español. Allí se mudó en 2015 y llevó consigo las bicis que tenía en Asturias. "Sólo hay autopistas y tienes que usar los carriles bici, unos están en la ciudad y otros en el desierto", explicó.

"Las primeras veces cuando llegué sí salía, pero luego era monótono y me cansé. No tienes compañía, el clima es difícil porque en verano no puedes salir, siempre es el mismo paisaje...", relató el asturiano.

"¿Y en Suiza?", le preguntaron. "Aquí la bici de carretera no es muy popular, aquí la gente utiliza más la de montaña", contó el bicampeón de la Fórmula 1.

Su futuro

Preguntado por sus planes a corto, medio y largo plazo, Fernando Alonso no dio pistas. "No tengo nada en mente", comenzó. "Yo también me hago esa pregunta. Esta situación te hace plantearte muchas cosas", indicó.

"A corto plazo lo tengo claro, a medio plazo un poco mas difuso y a largo plazo no consigo ver", señaló. Eso sí, recalca la ilusión que tiene puesta en el futuro.

"En 2018 cuando deje la F1 necesitaba ese pasito atrás porque llevaba 18 años viajando sin parar con el estrés, con la presión de hacerlo siempre al máximo. Y estos dos años últimos me ha venido muy bien para coger aire y tengo energías renovadas. Es como volver a tener 23 años y estar a tope", finalizó.