¿Se imaginan el sonido de un Fórmula 1 realizado con un chelo? Pues Daniel Acebes ha demostrado que es posible. Y su vídeo es lo más comentado en redes sociales.

Acebes toma unas imágenes del Renault R24 y versiona el sonido con su instrumento. Y el resultado es magnífico: calca los sonidos del monoplaza de Fernando Alonso.

"Día 31 de confinamiento. Ya me creo el V10 de Fernando Alonso. ¡Lo peor es que me he estudiado la melodía! El tope de revoluciones es un 'fa' un poco alto. ¿Vosotros qué tal? ¿También perdiendo la cabeza? ¡Un día menos!", ha comentado Daniel Acebes, El Chelista, en su cuenta de Twitter", escribe.

Estas imágenes corresponden al GP de Spa de 2004. En aquella prueba, a pesar de que los dos Renault comandaban la carrera, Alonso se salió de la pista cuando se encontraba en cabeza y la victoria fue finalmente para Michael Schumacher.