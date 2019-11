"Mentiría si dijera que estoy al nivel de Peterhansel, Sainz o Al Attiyah". Lo ha dicho Fernando Alonso en Argentina en un acto de su nueva marca, Toyota, al tiempo que ha admitido que el Dakar es el desafío "más grande" al que se ha enfrentado.

Todo ha sucedido en la presentación del Toyota Hilux GR Sport antes de probar el Corolla de STC2000.

"Es imposible alcanzar el nivel máximo en seis meses de preparación. El mejor ejemplo es el de Sébastian Loeb, que ha intentado ganar el Dakar varias veces y todavía no ha conseguido ese trofeo. Si el mejor piloto de rallys de la historia no lo ha conseguido aún imagínate yo que tengo cero experiencia", dijo el nuevo reclamo del Dakar, que también tuvo unas palabras para su copiloto Marc Coma: "Es raro para mí tener a un copiloto. Gracias a Dios me hace indicaciones de rumbo y de dirección. No te digo yo que no vayamos a tener algún roce. En el Dakar cuando sales del quinto hacia atrás hay huellas de por dónde ha pasado la gente. El instinto del piloto es seguir las huellas que vas viendo".

Por otro lado, el asturiano ha hablado sobre las carreras más emocionantes que ha disputado, "Las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis", y se ha mojado sobre qué piloto es su preferido a nivel de espectáculo en la actual Fórmula 1: "Me gusta seguir a Verstappen porque siempre está en modo ataque y eso debe ser bueno para el espectador", zanjó Fernando, que tampoco cerró la puerta a regresar al Gran Circo con la siguiente frase, que dice mucho de sus próximas motivaciones:

"Estoy disfrutando de estos nuevos desafíos. En la F1 gana solo un coche y ya en febrero sabes quién va a ganar y sabes que tú vas a ser 11º o 13º". Y lo dice un bicampeón del mundo.