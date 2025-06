Acosta, sobre su toque con Marc Márquez en Aragón: "Él no esperaba que viniera tan rápido..."

Fue una de las imágenes de la jornada en la sprint de Aragón. Pedro Acosta, que venía desde atrás, se tocó con un Marc Márquez que no salió bien. Brazo con brazo... y a punto de irse al suelo ambos. El de KTM, que firmó una de sus mejores actuaciones del año, ha explicado lo ocurrido.

"Ha salido un poco mal, yo he salido bien, Morbidelli me estaba cerrando un poco hacia él, entonces había un hueco pequeño y yo me he metido para ahí. Y yo creo que él, cuando tú haces la salida, no te esperas que alguien venga tan rápido, con tanta diferencia de velocidad. Y cuando él ha querido irse hacia la derecha, supongo, porque estaba muy en el piano, yo estaba ahí. Son cosas que pasan", explica el piloto murciano.

No le da mayor importancia: "Nada fuera de lo que puede pasar. Sobre todo porque si él llega a salir un pelín mejor. Aunque yo me hubiera puesto ahí, él me ve".

"No llego tan a ciegas, digamos. Ha sido parte de lo que son las carreras", sentencia el joven piloto murciano, que afortunadamente pudo mantener la moto en pista y la cosa no pasó a mayores.