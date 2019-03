La historia de depravación de Larry Nassar, el médico acusado de abusar de las gimnastas: "Eres un engendro de Satán"

Depravado, abusador y hasta hijo de satán. "Me hiciste cree que eras mi amigo, me manipulaste y abusaste de mí. Eres un engendro de Satán", afirmó la exgimnasta Jeannette Antolín.

El hombre en el que, se supone, podían confiar, el doctor Larry Nassar les destrozó la vida y algunas, como Chelsea Markham, no lo superaron. "Me dijo: mamá, me metió los dedos sin guantes y me hizo daño", ha declarado entre lágrimas la madre de la joven, que se suicidó.

Pero las víctimas que quedan con vida no han dudado en mirarle a los ojos y han relatado con detalle el calvario que Nassar les hizo pasar.

135 mujeres han denunciado a Larry Nassar, que aprovechaba los reconocimientos médicos y su puesto de confianza en la Federación para abusar de las menores.

Pero ellas ya no tienen miedo. "Larry, ¿te das cuenta de que ahora nosotras, este grupo de mujeres que hemos sufridos tus abusos desgarradores durante mucho tiempo, somos ahora la fuerza y tú eras la nada?", afirma Aly Raisman, campeona olímpica de Gimnasia Artística.

Ahora es él el que llora como un niño, dice que no sabe si va a poder aguantar tantos testimonios. Larry Nassar teme por su salud mental y ha escrito una carta a la jueza que lleva el caso. Ella le contestado: "nada es tan duro como lo que soportaron tus víctimas".